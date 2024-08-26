Более сотни автобусов КМ запустили от станции "Саларьево" до "Новомосковской"

Более сотни компенсационных автобусов с интервалом в 30 секунд запустили от станции метро "Саларьево" до "Новомосковской". На этом участке до 28 августа включительно не ходят поезда.

Ограничения связаны с подготовкой к открытию новой конечной платформы на Сокольнической линии. На данный момент строители станции метро "Потапово" работают над отделкой, монтажом и наладкой оборудования.

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