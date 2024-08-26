Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 07:15

Транспорт

Более сотни автобусов КМ запустили от станции "Саларьево" до "Новомосковской"

Более сотни автобусов КМ запустили от станции "Саларьево" до "Новомосковской"

Поезда на участке красной линии метро не будут ходить до середины следующей недели

Еще 10 электросудов и пять причалов появятся в Москве в 2025 году

Столичный каршеринг отмечает день рождения

До 350 увеличили количество медленных зон для самокатов в Москве

Движение открыли на Тверской улице после замены асфальта

Движение запустили на Тверской улице после завершения работ по замене асфальта

В Москве появятся 10 новых электросудов и 5 причалов в 2025 году

Число медленных зон для электросамокатов в Москве выросло до 350

Завершается укладка нового асфальтобетонного покрытия на Тверской улице

Более сотни компенсационных автобусов с интервалом в 30 секунд запустили от станции метро "Саларьево" до "Новомосковской". На этом участке до 28 августа включительно не ходят поезда.

Ограничения связаны с подготовкой к открытию новой конечной платформы на Сокольнической линии. На данный момент строители станции метро "Потапово" работают над отделкой, монтажом и наладкой оборудования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортстроительствометровидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика