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Новости

Новости

14:30

Город

Новости часа: более 2 млн поездок совершили пассажиры МЦД-3

Новости часа: более 2 млн поездок совершили пассажиры МЦД-3

Сергей Собянин: городской вокзал Нижегородская станет крупнейшим в Москве

Любителей техники пригласили на ралли ретроавтомобилей в Московской области

Любителей техники пригласили на ралли ретроавтомобилей в Подмосковье

Движение по двум эстакадам со съездами открыли на юго-востоке столицы

Москвичам рассказали, когда завершится строительство южного участка МСД внутри МКАД

В РФ начали штрафовать за езду на электросамокате в пешеходных зонах

Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро закрыли

Ралли ретроавтомобилей состоится 26 августа в Подмосковье

Новости часа: Собянин сообщил об уничтоженном беспилотнике на подлете к Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше двух миллионов поездок совершили пассажиры за неделю работы МЦД-3. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Участок бывшей промзоны "Котляково" реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Информация об этом появилась на сайте мэра Москвы.

Бесплатные танцевальные мастер-классы пройдут в Гостином дворе с 27 по 31 августа. Информация опубликовали на сайте мэра Москвы.

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