Новости часа: более 2 млн поездок совершили пассажиры МЦД-3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше двух миллионов поездок совершили пассажиры за неделю работы МЦД-3. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Участок бывшей промзоны "Котляково" реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Информация об этом появилась на сайте мэра Москвы.

Бесплатные танцевальные мастер-классы пройдут в Гостином дворе с 27 по 31 августа. Информация опубликовали на сайте мэра Москвы.