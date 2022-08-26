Новости последнего часа: станция метро "Комсомольская" работает штатно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция метро Москвы "Комсомольская", где люди стояли в очереди на вход, работает штатно. Об этом сообщили в Мосметро.

МЭШ начнет рекомендовать школьникам кружки и секции, исходя из их интересов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Повредивший картину ученицы Казимира Малевича извинился перед Третьяковской галереей в суде. Об этом заявили СМИ.