Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 российских городов до 4 сентября

Росавиация второй раз за неделю продлила режим ограничения полетов в 11 российских городов. Теперь он будет действовать до 4 сентября.

Речь идет об аэропортах Воронежа, Белгорода, Геленджика, Симферополя. В списке – точки на юге и в центральной части страны. Пассажиров просят пересесть на другие виды транспорта или разбирать маршруты на несколько отрезков, используя открытые аэропорты поблизости. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.