В России заболевших запретили снимать с поезда

Заболевшего пассажира теперь по закону не могут снять с поезда. Новые правила проезда по железной дороге вступили в силу.

Раньше медработники, если не получалось изолировать больного, могли высадить его на ближайшей станции, где есть медпункт, а часть денег за билет пассажиру компенсировали.

Теперь, согласно документу, высаживать человека из поезда может только контролер: в случае если у пассажира нет билета и средств оплатить дорогу, или же полицейский, если пассажир нарушает общественный порядок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.