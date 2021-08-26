Автоэксперты рассказали, с чего начать подготовку к осенне-зимнему сезону

Лето еще не закончилось, но автоэксперты уже советуют готовиться к зиме. Видимо, сказалось относительное похолодание в столице.

Переобувать машины, конечно, рано, но сходить в магазин или авторынок, было бы разумно. Ведь покупка зимних аксессуаров сейчас обойдется дешевле, чем, например, в октябре.

Первое, на что советуют обратить внимание профессионалы – это зимняя резина и аккумуляторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.