Эвакуационные борты Минобороны вернулись из Афганистана в Москву

В Москву вернулись все четыре самолета Минобороны России, которые отправляли в Кабул для эвакуации. Два последних самолета из Афганистана – Ил-62 Ил-76 приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.

Самолеты эвакуировали из исламской республики более 500 граждан России, некоторых союзных республик и Украины. В среду самолеты вылетели из Кабула. Потом они совершили посадку на аэродромах Киргизии и Таджикистана, доставив туда граждан этих республик. После чего продолжили полет в Россию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.