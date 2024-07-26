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26 июля, 21:30

Транспорт

Новости часа: движение на Савеловском и Белорусском направлениях изменится в августе

Новости часа: движение на Савеловском и Белорусском направлениях изменится в августе

Москвичи адаптируются к квадратным светофорам для пешеходов

Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Станцией метро "Тютчевская" в будни будут пользоваться до 15 тыс пассажиров

Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Станция "Тютчевская" появится на территории поселка Мосрентген

Новости регионов: пилотажная группа "Русские витязи" прилетела в Новосибирск

Центральный транспортный узел позволит россиянам передвигаться в два раза быстрее

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится в августе, сообщили в МЖД.

Рост числа видов животных и растений в Москве говорит об улучшении экологии, заявила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Купание в зоне отдыха "Озеро Белое" временно запрещено в связи с несоответствием качества воды, рассказали в Роспотребнадзоре.

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