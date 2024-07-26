Новости часа: движение на Савеловском и Белорусском направлениях изменится в августе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится в августе, сообщили в МЖД.

Рост числа видов животных и растений в Москве говорит об улучшении экологии, заявила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Купание в зоне отдыха "Озеро Белое" временно запрещено в связи с несоответствием качества воды, рассказали в Роспотребнадзоре.