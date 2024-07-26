Расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 27 июля

В субботу, 27 июля, расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится. Участок между станциями Катуар и Марк с 02:30 до 14:30, то есть на 12 часов, закроют в связи с модернизацией инфраструктуры. Для удобства пассажиров запустят бесплатные компенсационные автобусы.

Также до 14:30 не будут ходить аэроэкспрессы в Шереметьево и обратно. Добраться до аэропорта можно на автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

