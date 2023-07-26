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26 июля, 23:00

Транспорт

Мосгортранс отметил свое 65-летие

Мосгортранс отметил свое 65-летие

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Сегодня, 26 июля, Мосгортранс отметил свое 65-летие, одним из праздничных мероприятий стала "Транспортная ночь", которая прошла в Доме для электробусов "Митино".

Для гостей провели экскурсии по парку, показали как подвижной состав готовится к выпуску на линию и как работают водители. Москва – это первый город в России, где начали строить современные электробусные парки.

Так, в июле прошлого года был открыт крупнейший в Европе парк "Красная Пахра", этим летом в районе Митино, появился парк который вмещает около 300 электробусов большого класса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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