Сегодня, 26 июля, Мосгортранс отметил свое 65-летие, одним из праздничных мероприятий стала "Транспортная ночь", которая прошла в Доме для электробусов "Митино".

Для гостей провели экскурсии по парку, показали как подвижной состав готовится к выпуску на линию и как работают водители. Москва – это первый город в России, где начали строить современные электробусные парки.

Так, в июле прошлого года был открыт крупнейший в Европе парк "Красная Пахра", этим летом в районе Митино, появился парк который вмещает около 300 электробусов большого класса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

