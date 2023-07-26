Новости часа: аэропорты Москвы работают штатно в условиях непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорты Москвы работают штатно в условиях непогоды. Об этом сообщилы пресс-службы авиагаваней.

Послы ЕС договорились продлить санкции против РФ на полгода. Об этом заявило испанское председательство в Совете ЕС.

Число активаций карты "Тройка" в наземном транспорте с 2022 года увеличилось почти вдвое. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.