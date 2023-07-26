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Новости

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Политика

Новости часа: аэропорты Москвы работают штатно в условиях непогоды

Новости часа: аэропорты Москвы работают штатно в условиях непогоды

Москвичам рассказали, кто может бесплатно поехать на электровелосипедах городского проката

Новости часа: график поездов шести радиальных направлений МЖД и МЦД-2 изменится в августе

Движение транспорта затруднено на Садовой-Триумфальной улице

Новости часа: решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду не будет принято в октябре

Российские авиакомпании будут обязаны платить больше за задержку вылетов и доставки багажа

Москвичам рассказали о бесплатных поездках на электровелосипедах столичного проката

Москвичам сообщили о бесплатных поездках на электровелосипедах городского проката

"Техно": Xiaomi представила сушилку для вещей с функцией обдува

Авиакомпании в РФ будут обязаны платить больше за задержку вылетов и доставки багажа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорты Москвы работают штатно в условиях непогоды. Об этом сообщилы пресс-службы авиагаваней.

Послы ЕС договорились продлить санкции против РФ на полгода. Об этом заявило испанское председательство в Совете ЕС.

Число активаций карты "Тройка" в наземном транспорте с 2022 года увеличилось почти вдвое. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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