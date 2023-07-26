Российские авиакомпании будут обязаны платить больше за задержку вылетов и доставки багажа

Авиакомпании будут обязаны платить больше за задержку вылетов и доставки багажа. Штраф повысили в четыре раза. Такой закон сразу во втором и третьем чтении приняли в Госдуме.

На данный момент каждый час задержки стоит 25 рублей. Позже эта сумма вырастет до 100 рублей, однако она по-прежнему не должна превышать 50% от стоимости билета. Кроме того, пассажир вправе потребовать от перевозчика возместить ему убытки, которые он понес из-за задержки.

Чтобы получить компенсацию, нужно направить в авиакомпанию письменное заявление. При этом важно иметь на руках билеты, посадочные талоны и документы, подтверждающие задержку рейса. Зафиксировать время можно либо на стойке регистрации, либо уже по прилету. Новая норма вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

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