Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Транспорт

Российские авиакомпании будут обязаны платить больше за задержку вылетов и доставки багажа

Российские авиакомпании будут обязаны платить больше за задержку вылетов и доставки багажа

Москвичам рассказали о бесплатных поездках на электровелосипедах столичного проката

Москвичам сообщили о бесплатных поездках на электровелосипедах городского проката

"Техно": Xiaomi представила сушилку для вещей с функцией обдува

Авиакомпании в РФ будут обязаны платить больше за задержку вылетов и доставки багажа

Движение транспорта затруднено на шоссе Энтузиастов

Москвичам рассказали о бесплатных поездках на электровелосипедах городского проката

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 44 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

Авиакомпании будут обязаны платить больше за задержку вылетов и доставки багажа. Штраф повысили в четыре раза. Такой закон сразу во втором и третьем чтении приняли в Госдуме.

На данный момент каждый час задержки стоит 25 рублей. Позже эта сумма вырастет до 100 рублей, однако она по-прежнему не должна превышать 50% от стоимости билета. Кроме того, пассажир вправе потребовать от перевозчика возместить ему убытки, которые он понес из-за задержки.

Чтобы получить компенсацию, нужно направить в авиакомпанию письменное заявление. При этом важно иметь на руках билеты, посадочные талоны и документы, подтверждающие задержку рейса. Зафиксировать время можно либо на стойке регистрации, либо уже по прилету. Новая норма вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика