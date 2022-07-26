Москвичам рассказали новости прошедшего дня

Московский скоростной диаметр свяжет Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Его длина составит 68 километров. По этой дороге можно будет проехать через всю Москву, минуя центр, за 40 минут. Кроме того, диаметр заметно улучшит транспортное обслуживание аэропортов Шереметьево и Домодедово. При этом на сегодня МСД готов уже примерно на 60%.



Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в общественных местах людям из групп риска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Это связано с тем, что в Москве, как и в целом по России, растет число заболевших. По словам экспертов, это так называемый хвост COVID-19. Пик ожидают примерно через месяц.

Московские врачи успешно работают с искусственным интеллектом в радиологии. О преимуществах технологии рассказал на своей странице в соцсети "Вконтакте" Сергей Собянин. По словам мэра, особенно эффективно искусственный интеллект проявил себя в пандемию. Он помог спасти тысячи жизней и стал невероятно полезным помощником для врачей. Точность определения признаков коронавирусной пневмонии достигла 94%.

Россия приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года. При этом все обязательства перед партнерами обязательно будут выполнены. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. По его словам, к этому времени уже начнется формирование Российской орбитальной служебной станции. Также глава госкорпорации подчеркнул, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе.

"Северный поток – 2" может полностью удовлетворить потребности Европы в энергии. Но его не запускают по политическим причинам. Об этом заявил Сергей Лавров. По словам министра, Запад до сих пор не может внятно прояснить Москве статус турбин Siemens для "Северного потока". Они проходили регламентные работы в Канаде. Россия ждет соответствующие документы.

Боевая авиация в ходе спецоперации поразила за сутки восемь украинских пунктов управления, восемь складов, зенитно-ракетный комплекс "Оса" и радиолокационную станцию американского производства. Об этом сообщило Минобороны. Кроме того, в Херсонской области российские средства ПВО отразили ракетный удар. При этом ВСУ обстреляли несколько районов Донецка из артиллерии разных калибров. Один снаряд прилетел на нефтебазу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

