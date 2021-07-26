Запасной самолет "Белавиа" вылетел из Домодедово

Пассажиры "Белавиа" вылетели из Домодедово запасным бортом. 26 июля 197 человек оказались в Москве вместо запланированной Антальи.

Boeing, который летел из Минска, подал сигнал тревоги над Белгородской областью, запросил посадку в ближайшем аэропорту Воронежа. Однако чтобы выработать топливо, борт направили в Москву, где он благополучно приземлился на одном двигателе. Пилоты приняли решение отключить второй из-за показаний датчиков.

В самой авиакомпании заявили, что пилоты действовали по всем инструкциям. Теперь в причинах неполадок будут разбираться специалисты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.