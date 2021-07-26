Эксперт прокомментировал введение цифрового ID для таксистов

Руководитель агрегатора такси Андрей Шуланкин прокомментировал введение цифрового ID.

"Почти с каждым водителем в процессе регистрации возникали какие-либо трудности. Я с трудом представляю, как новая система сможет зарегистрировать всех водителей до 1 августа и при этом работать корректно", – сказал Шуланкин.

По его словам, нужно обкатать эту систему в тестовом режиме или же в необязательном режиме.

Ранее сообщалось, что в Москве заработает система аналитики работы такси, в рамках которой таксисты будут получать цифровые идентификационные номера. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.