Дорожный трафик в Москве составляет 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Шоссе Энтузиастов в сторону центра загружено на участке от Улицы Плеханова до метро "Авиамоторная". Причина – дорожные работы, из-за которых заняты по одной полосе в каждом направлении и ограничена скорость до 40 километров в час.

Осложнилось движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от улицы Большая Пироговская до Звенигородского шоссе. Сложно придется и в районе проспекта Генерала Дорохова.

Также плотный поток сформировался на внешней стороне Садового кольца. Заторы образовались на нескольких участках от метро "Октябрьская" до Павелецкого вокзала. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.