ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Из-за многочисленных аварий серьезные затруднения наблюдаются на Ленинградском проспекте в сторону центра на участке от улицы Серегина до Белорусского вокзала.

Продолжает стоять внешняя сторона Третьего транспортного кольца от улицы Бутырская до Хорошевского шоссе. На данном участке можно потерять около 15 минут.

Также на внутренней стороне МКАД медленно едет участок от шоссе Энтузиастов до Волгоградского проспекта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.