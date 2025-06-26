Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На новом участке Троицкой линии метро провели технический запуск нового отрезка путей – последний этап подготовки к открытию, сообщил Сергей Собянин. На участке длиной почти 10 километров расположены 4 станции: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". Новый отрезок изумрудной линии существенно улучшит транспортную доступность для 600 тысяч москвичей.

"В районе Гольяново проведут редевелопмент 4 участков общей площадью 4,48 гектара. Здесь появится комплекс зданий для размещения производственных объектов. Планируемый объем инвестиций в развитие территории составит 14,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 396,4 миллиарда рублей. В результате будет создано около 800 рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

С января по май в столице возвели более 2 млн квадратных метров жилья, что почти на 42% больше, чем за этот же период 2024 года. Больше всего новых домов появилось в ТиНАО – там возвели 24 новостройки.