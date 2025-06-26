Электроскутеры появились в сервисе проката "Велобайк"

Пилотный проект по аренде электроскутеров стартовал в сервисе проката "Велобайк". Пользоваться ими могут горожане старше 18 лет, для которых в договоре прописаны дополнительные правила эксплуатации.

Для проката доступно 300 электроскутеров, каждый из которых оснащен государственным номером и интеллектуальной системой безопасности. Транспорт оснащен поворотниками, светоотражающими деталями и другими средствами для безопасного передвижения, особенно в темное время суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.