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26 июня, 11:15

Транспорт

Электроскутеры появились в сервисе проката "Велобайк"

Электроскутеры появились в сервисе проката "Велобайк"

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Пилотный проект по аренде электроскутеров стартовал в сервисе проката "Велобайк". Пользоваться ими могут горожане старше 18 лет, для которых в договоре прописаны дополнительные правила эксплуатации.

Для проката доступно 300 электроскутеров, каждый из которых оснащен государственным номером и интеллектуальной системой безопасности. Транспорт оснащен поворотниками, светоотражающими деталями и другими средствами для безопасного передвижения, особенно в темное время суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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