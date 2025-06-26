Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 июня

В районе ВДНХ временно изменится схема движения транспорта 27–28 июня

Первый за 5 лет пассажирский поезд отправился из Москвы в Пхеньян

"Мой район. Новости": улично-дорожную сеть модернизируют в Алексеевском районе

Маршруты общественного транспорта изменятся в трех столичных округах в конце июня

Пилотный проект по аренде электроскутеров "Велобайка" запустили в Москве

Ограничения движения введут в Москве 28 июня в связи с празднованием выпускных

Автомобили россиян стали портить в 1,5 раза чаще

Росавиация сняла часть ограничений на полеты в страны Ближнего Востока

Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль до 12 июля

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском, Волоколамском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Андреевского моста, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика