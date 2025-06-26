Пилотный проект по аренде электроскутеров "Велобайка" запустили в Москве

В Москве запустили пилотный проект по аренде нового вида средств индивидуальной мобильности. Теперь прокатиться по городу и насладиться его видами можно на электроскутере от "Велобайка".

Для пользователей проката доступны 300 электроскутеров, оснащенных модулями, которые ограничивают скорость до 20 километров в час. Она будет автоматически снижаться в зонах, где много пешеходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.