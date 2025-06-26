Ограничения движения введут в Москве 28 июня в связи с празднованием выпускных

Движение в центре Москвы ограничат в субботу, 28 июня. Это связано с проведением бала выпускников. С 08:00 на сутки закроют проезд по улице Ильинка от Старой до Красной площади, а также от Ильинки до Варварки в районе дома № 5 на Красной площади.

С 15:00 до 19:30 нельзя будет проехать по крайней правой полосе на участке Моховой улицы. Также с 00:00 субботы до окончания мероприятия запретят парковку на участке Ильинки.



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