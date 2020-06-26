Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Лучшего дежурного по станции метро определили по итогам конкурса "Московские мастера". Первое место заняла Юлия Мазина со станции "Отрадное" Серпуховско-Тимирязевской линии. Всего в конкурсе приняли участие более 160 специалистов со всего метрополитена, а в финал вышли 10 человек.

"Приложение "Метро Москвы" – это ключ к комфортным поездкам и самым передовым способам оплаты. Его скачали почти 18 миллионов раз. Каждый месяц цифровой платформой пользуются более 2,5 миллиона человек. По задаче Сергея Собянина мы делаем наши сервисы функциональными и полезными для пользователей. Так, обновили дизайн приложения и сделали его более понятным, лаконичным и современным", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В сервисе каршеринга в Москве ежедневно совершают 150 тысяч поездок, что на 12% больше, чем в июне 2024 года. Одну машину арендуют 5–6 человек в сутки, то есть более 100 тысяч личных автомобилей ежедневно не выезжают на дороги столицы.

