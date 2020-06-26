Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый в мире круглогодичный речной маршрут электротранспорта по Москве-реке. Движение запустили между причалами Киевский и Сердце Столицы.

"Пассажиры речных маршрутов могут совершать удобные пересадки на метро и наземный транспорт. Оплатить проезд можно любым удобным способом: билетом "Кошелек" карты "Тройка", банковской картой или при помощи биометрии. А для владельцев билетов "Единый" на 90 или 365 дней поездки по реке уже будут включены в абонемент", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

На набережной Северного речного вокзала открылась пляжная зона с бассейнами. Пляжный комплекс стал больше – там появился четвертый бассейн. Зона отдыха будет работать до самой осени.