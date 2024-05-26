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26 мая, 21:30

Транспорт

Мотосезон стартовал с заезда по Садовому кольцу

Мотосезон стартовал с заезда по Садовому кольцу

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Мотосезон в Москве начался с заезда по Садовому кольцу и фестиваля на Воробьевых горах. Колонна из представителей всех крупных московских мотоклубов проехала 35 километров по центру города и вернулась на смотровую площадку Воробьевых гор.

Для всех желающих организовали развлекательную программу. Завершился день красочным файер-шоу. По данным заммэра Максима Ликсутова, в весеннем мотофестивале приняли участие более 10 тысяч человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортфестиваливидеоЕкатерина Фоменко
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