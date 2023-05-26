В лондонском аэропорту Хитроу застряли десятки тысяч пассажиров

Десятки тысяч англичан и иностранцев застряли в аэропорту Хитроу. Из-за тотального технического сбоя пришлось отменить около 80 рейсов British Airways. Для пассажиров искали места в самолетах других компаний и предлагали перебронировать билеты на другие даты.

В Хитроу проблемы длятся весь май. Так, в начале месяца там бастовали сотрудники службы безопасности. За несколько дней пришлось отменить около 300 рейсов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.