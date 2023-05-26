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В лондонском аэропорту Хитроу застряли десятки тысяч пассажиров

В лондонском аэропорту Хитроу застряли десятки тысяч пассажиров

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Десятки тысяч англичан и иностранцев застряли в аэропорту Хитроу. Из-за тотального технического сбоя пришлось отменить около 80 рейсов British Airways. Для пассажиров искали места в самолетах других компаний и предлагали перебронировать билеты на другие даты.

В Хитроу проблемы длятся весь май. Так, в начале месяца там бастовали сотрудники службы безопасности. За несколько дней пришлось отменить около 300 рейсов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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