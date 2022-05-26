Полмиллиона билетов на поезда в южном направлении поступят в продажу

Еще полмиллиона билетов на поезда на юг РФ поступят в продажу в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Новой мощной волны коронавирусной инфекции ожидать не стоит. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Британские госорганы зарегистрировали сделку о продаже ФК "Челси".

