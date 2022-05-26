Опция пополнения карт "Тройка" появилась в банкоматах Сбера

11:45
Карту "Тройка" теперь можно пополнить в банкоматах Сбера по всей России. Это более 50 тысяч устройств, рассказали в департаменте транспорта столицы.
Закинуть деньги на карту можно там, где есть функция бесконтактной оплаты. Это актуально еще и потому, что многие регионы подключаются к столичной билетной системе. Уже присоединились Московская, Тульская, Ростовская и Ульяновская области, а также Орел, Новосибирск, Иркутск и Пермский край.
Также пополнять "Тройку" можно в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт". А в список проездных, которые можно купить по транспортной карте, добавили еще и билет на речные трамвайчики на Северном речном вокзале.
Заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что билетную систему в Москве постоянно расширяют и делают максимально комфортной для жителей и гостей города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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