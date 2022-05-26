Оплатить проезд на речном трамвайчике можно "Тройкой" на Северном речном вокзале

Билеты на речные трамвайчики теперь можно купить по "Тройке" на Северном речном вокзале. Об этом сообщили в Дептранесе.

Суда ходят до причала "Захарково" до Химок. За проезд придется отдать 46 и 150 рублей соответственно. Уточняется, что трамвайчики ходят каждый час. Билет также можно оплатить банковской картой или наличными.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.