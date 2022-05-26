У злостных нарушителей ПДД смогут конфисковывать транспортные средства

Депутаты Госдумы планируют ужесточить наказание за повторную езду без прав. Самых злостных нарушителей предлагают штрафовать на 100 тысяч рублей. Также у них могут конфисковать машину.

А уголовная ответственность грозит тем, кто уже не раз попадался без прав за рулем, да еще и в пьяном виде. Среди отягчающих обстоятельств – выезд на встречную полосу и превышение скорости. Самое серьезное наказание грозит тем, кто попал в ДТП с участием пешеходов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.