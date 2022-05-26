На Малой Бронной перенесут велодорожку на проезжую часть

На Малой Бронной велодорожку перенесут с тротуара на проезжую часть. В Дептрансе уверены, движение будет безопасным, так как скорость там составляет 30 километров в час.

На встречном направлении выделят отдельную велополосу. В попутном направлении и автомобилисты, и любители двухколесного транспорта будут двигаться в совмещенном потоке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.