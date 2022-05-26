На российско-грузинской границе скопились тысячи большегрузов

На российско-грузинской границе скопились тысячи грузовиков. О коллапсе на автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" водители рассказали изданию "Ведомости".

Таможня не справляется с нагрузкой. Она значительно возросла после запрета транзита через Европу для российских и белорусских перевозчиков.

В данный момент доставка продуктов и товаров из Турции стала для них одним из основных маршрутов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.