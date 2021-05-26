Летевший из Белоруссии в Барселону самолет вернулся в Минск

Рейсу Минск – Барселона пришлось летать кругами у польской границы. Ему запретили заходить в их воздушное пространство.

К этой минуте борт уже вернулся в Минск и совершил посадку. В Польском управлении гражданской авиации сообщили, что не знают в чем проблема. А в Агентстве воздушного движения пояснили, что причина разворота в запрете Франции на полеты над своей территорией.

Белорусскому борту в итоге пришлось сжигать топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.