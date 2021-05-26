Дорожный трафик в столице составил 7 баллов

Столичный трафик увеличился до 7 баллов. В ЦОДД рассказали, что вечером на дорогах ожидается до 8 баллов.

"Основные затруднения наблюдаются в центральной части города, на Садовом кольце и ТТК. На трафик влияют дорожные работы, которые проводятся в городе. Рекомендуем заранее планировать свои поездки. В вечерний час пик по центру будет удобнее передвигаться на городском транспорте", – уточнил специалист ГКУ ЦОДД Андрей Нехорошков.

Водителям также рекомендовали отложить поездки на личных автомобилях до 20:00. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.