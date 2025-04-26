Новости Москвы: в столице 1 мая возобновят работу сезонные маршруты городского транспорта

В Москве 1 мая возобновят работу сезонные маршруты городского транспорта. Благодаря им горожане смогут добираться до пляжей и водоемов. Автобусы № 390 будут следовать от метро "Полежаевская" до пляжа в Серебряном Бору. Интервал их движения составит 10–20 минут. Маршрут будут обслуживать шесть небольших автобусов.

Все пять автовокзалов Москвы готовы к повышенному пассажиропотоку в майские праздники, сообщили в Дептрансе. Количество рейсов увеличат, а также усилят меры безопасности. Москвичи все чаще выбирают межрегиональные для своих путешествий. Особенно выручает этот вид транспорта там, куда не добраться на поезде или самолете.

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