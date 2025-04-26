Расписание поездов МЦД-1 и ряда направлений МЖД изменится 27 апреля. Это касается некоторых рейсов на Белорусском и Савеловском направлениях, а также аэроэкспрессов. У них изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок.

Маршрут ряда поездов сократится, часть электричек выведут из расписания. Это необходимо для обновления железнодорожной инфраструктуры на станции Одинцово.

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