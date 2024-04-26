Список медленных зон пополнили 20 улиц в Москве

Еще 20 московских улиц вошли в список медленных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ). На них запрещено разгоняться быстрее 10 километров в час.

Список ограничений пополнили улицы Лесная, Новослободская, Кузнецкий мост, Мясницкая, Покровка и другие. Новые требования к скорости передвижения на СИМ будут действовать с понедельника по среду, с 20:00 до 03:00, а также с четверга по воскресенье, с 13:00 до 03:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.