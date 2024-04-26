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26 апреля, 07:30

Транспорт

Список медленных зон расширили для столичных пользователей СИМ

Список медленных зон расширили для столичных пользователей СИМ

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Еще 20 московских улиц пополнили список медленных зон для средств индивидуальной мобильности. В списке новых ночных медленных зон – Лесная, Новослободская, Сущевская, Мясницкая, Большая Дмитровка, Рождественка и ряд других улиц в центре Москвы. Там в вечернее и ночное время арендные электросамокаты не смогут разогнаться быстрее 10 километров в час.

Всего, по данным Дептранса, в столице действует более 300 медленных зон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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