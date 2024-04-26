26 апреля, 07:15Транспорт
Жители столичного региона смогут заморозить карту "Тройка" на майские праздники
У москвичей есть возможность заморозить годовой абонемент карты "Тройка", чтобы не терять дни поездок и сэкономить на проезде. Это можно сделать в приложении "Метро Москвы".
Заморозка будет действовать 14 дней. При возвращении из отпуска раньше этого срока, функция отменится автоматически при первом использовании карты в транспорте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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