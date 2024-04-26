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26 апреля, 07:15

Транспорт

Жители столичного региона смогут заморозить карту "Тройка" на майские праздники

Жители столичного региона смогут заморозить карту "Тройка" на майские праздники

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У москвичей есть возможность заморозить годовой абонемент карты "Тройка", чтобы не терять дни поездок и сэкономить на проезде. Это можно сделать в приложении "Метро Москвы".

Заморозка будет действовать 14 дней. При возвращении из отпуска раньше этого срока, функция отменится автоматически при первом использовании карты в транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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