Жители столичного региона смогут заморозить карту "Тройка" на майские праздники

У москвичей есть возможность заморозить годовой абонемент карты "Тройка", чтобы не терять дни поездок и сэкономить на проезде. Это можно сделать в приложении "Метро Москвы".

Заморозка будет действовать 14 дней. При возвращении из отпуска раньше этого срока, функция отменится автоматически при первом использовании карты в транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.