Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Волгоград

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Волгоград можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

S7 снизил цену, сейчас билеты продают по 6 737 рублей. У "Аэрофлота" цена на билеты стабильная – 5 768 рублей.

"Победа" снизила минимальный тариф, теперь он обойдется в 3 999 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.