Подземный переход для пересадки со станции "Электрозаводская" БКЛ готов на 66%

Переход со станции БКЛ "Электрозаводская" на Арбатско-Покровскую линию строится, не влияя на движение поездов. Вскоре там появится крупный транспортно-пересадочный узел. Готовность строительства данного перехода оценивается в 66%.

По словам строителей, работы там проводят вручную. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.