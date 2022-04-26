График движения аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 30 апреля по 3 мая

Из-за плановых работ на железной дороге с 30 апреля по 3 мая будет изменен график движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении.

В эти числа в аэропорт Шереметьево они будут отправляться с Белорусского вокзала с остановками на Савеловской и Окружной, при следовании из аэропорта конечной станцией также будет Белорусский вокзал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.