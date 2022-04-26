Молдавия продлила запрет на полеты в своем воздушном пространстве, пока не отменят режим ЧС. Об этом сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну в своем телеграм-канале.

Чрезвычайное положение молдавский парламент ввел 24 февраля из-за ситуации на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.