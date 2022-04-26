Американская авиакомпания Air Lease спишет 27 самолетов, оставшихся в России

Американская компания Air Lease спишет 27 самолетов, оставшихся в России после введения санкций. Они стоят более 800 миллионов долларов. Air Lease считает, что вряд ли сможет вернуть лайнеры.

А "Аэрофлот" в мае запускает рейсы на Мальдивы на A330, которые досрочно выкупят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.