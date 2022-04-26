Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Самару

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Самару можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

S7 предлагает улететь за 4 759 рублей, было дороже – 4 864 рубля. У "Аэрофлота" – 5 845 рублей, без изменений. У Utair минимальный тариф подорожал на три тысячи рублей. Теперь билет стоит 6 885 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.