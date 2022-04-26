Строительство перехода со станции БКЛ "Электрозаводская" не повлияло на движение поездов

Сложный переход со станции БКЛ "Электрозаводская" на синюю ветку строится, не влияя на движение поездов. Он проходит вблизи реки Яузы, под тоннелем Большой кольцевой линии и над тоннелем Арбатско-Покровской ветки.

Вскоре там появится крупный транспортно-пересадочный узел. Что говорят строители о готовности перехода? И какие возможности у нового ТПУ?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.