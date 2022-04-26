Тест-драйв Face Pay в наземном транспорте запустят в Москве в мае

Тестирование системы оплаты проезда через распознавание лица Face Pay запустят в наземном транспорте в мае. Ее хотят внедрить, в том числе и в электробусах.

Система уже работает на всех станциях столичной подземки. Москвичи оценили все преимущества этого способа.

Бесконтактную оплату вводят и на железной дороге. Гаджетом можно расплатиться на Казанском, Ярославском, Горьковском, Павелецком направлениях, а также Киевском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.