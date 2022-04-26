В Москве запустят тест-драйв Face Pay в наземном транспорте

Дептранс Москвы запустит тест-драйв системы Face Pay с пассажирами наземного транспорта в столице в мае.

Система Face Pay заработала на всех станциях столичного метро 15 октября 2021 года.

Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложение в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.