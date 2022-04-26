"Аэрофлот" возобновит рейсы на Мальдивы с 13 мая

"Аэрофлот" с 13 мая возобновит полеты на Мальдивы. Как сообщили в авиакомпании, рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A330, которые досрочно выкупят у лизингодателей.

Таким образом, лайнеры за пределами России никто не арестует. Это позволит в том числе снизить стоимость билетов. Предполагается, что полет туда-обратно обойдется примерно в 50 тысяч рублей. Еще совсем недавно эта сумма была гораздо выше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



