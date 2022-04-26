Проблем с обслуживанием SSJ100 не будет – Мантуров

Проблем с обслуживанием отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 не будет, так как сформирован достаточный запас комплектующих, система ремонта налажена, сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Также Мантуров заявил, что лизинговые проекты в авиации будут на 100% финансироваться через Фонд национального благосостояния. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.